سعر gugugaga اليوم

السعر المباشر لمشروع gugugaga (咕咕嘎嘎) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 咕咕嘎嘎 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 咕咕嘎嘎.

يحتل gugugaga حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70,696، مع عرض متداول قدره 995.94M 咕咕嘎嘎. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 咕咕嘎嘎 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 咕咕嘎嘎 بمقدار -1.39% خلال الساعة الماضية و-26.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق gugugaga (咕咕嘎嘎)

القيمة السوقية $ 70.70K$ 70.70K $ 70.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 70.70K$ 70.70K $ 70.70K إمداد دورة التداول 995.94M 995.94M 995.94M إجمالي العرض 995,943,895.618317 995,943,895.618317 995,943,895.618317

القيمة السوقية الحالية لـ gugugaga هي $ 70.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 咕咕嘎嘎 يبلغ 995.94M، مع إجمالي عرض 995943895.618317. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.70K.