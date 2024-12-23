سعر Guberto (GUBERTO)
سعر Guberto (GUBERTO) المباشر لليوم هو USD 0.00162615. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.41K. يتم تحديث سعر GUBERTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guberto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 667.17
- تغيير سعر Guberto خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GUBERTO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GUBERTO.
خلال اليوم، كان سعر Guberto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guberto مقابل USD هو $ -0.0006885402 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guberto مقابل USD هو $ -0.0008764826 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guberto مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.27%
|30 يوم
|$ -0.0006885402
|-42.34%
|60 يوم
|$ -0.0008764826
|-53.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guberto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.88%
+0.27%
-27.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Guberto is the official mascot of GU Factory. It's the first meme deployed on the GU Token Factory. Guberto represents the factory workers from the GU syndicate, who were eagerly waiting for the factory to start operating on the best and most scalable L2, Arbitrum. Most of them are also currently living in Camelot's Castle, which keeps them safe from the jeeters of the world. Powered by Arbitrum, Camelot and the GU Factory.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GUBERTO إلى AUD
A$0.0025855785
|1 GUBERTO إلى GBP
￡0.0012846585
|1 GUBERTO إلى EUR
€0.0015448425
|1 GUBERTO إلى USD
$0.00162615
|1 GUBERTO إلى MYR
RM0.007285152
|1 GUBERTO إلى TRY
₺0.0572242185
|1 GUBERTO إلى JPY
¥0.254590044
|1 GUBERTO إلى RUB
₽0.1672820505
|1 GUBERTO إلى INR
₹0.138190227
|1 GUBERTO إلى IDR
Rp26.2282221345
|1 GUBERTO إلى PHP
₱0.0951785595
|1 GUBERTO إلى EGP
￡E.0.082673466
|1 GUBERTO إلى BRL
R$0.0098707305
|1 GUBERTO إلى CAD
C$0.0023253945
|1 GUBERTO إلى BDT
৳0.1934955885
|1 GUBERTO إلى NGN
₦2.5133611785
|1 GUBERTO إلى UAH
₴0.067908024
|1 GUBERTO إلى VES
Bs0.08293365
|1 GUBERTO إلى PKR
Rs0.450703734
|1 GUBERTO إلى KZT
₸0.8504927115
|1 GUBERTO إلى THB
฿0.055711899
|1 GUBERTO إلى TWD
NT$0.053175105
|1 GUBERTO إلى CHF
Fr0.0014472735
|1 GUBERTO إلى HKD
HK$0.012618924
|1 GUBERTO إلى MAD
.د.م0.016294023