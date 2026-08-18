سعر GTF اليوم

السعر المباشر لمشروع GTF (GTF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GTF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GTF.

يحتل GTF حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,432، مع عرض متداول قدره 100.00B GTF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GTF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GTF بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-3.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GTF (GTF)

القيمة السوقية $ 21.43K$ 21.43K $ 21.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.43K$ 21.43K $ 21.43K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GTF هي $ 21.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GTF يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.43K.