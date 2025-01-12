سعر gringo (GRINGO)
سعر gringo (GRINGO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.12K. يتم تحديث سعر GRINGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق gringo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.98
- تغيير سعر gringo خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 945.74M
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خلال اليوم، كان سعر gringo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر gringo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر gringo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر gringo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-25.67%
|60 يوم
|$ 0
|-46.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر gringo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
+0.12%
-13.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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