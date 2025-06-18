سعر Grassito (GRASSITO)
سعر Grassito (GRASSITO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 303.09K. يتم تحديث سعر GRASSITO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grassito الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Grassito خلال اليوم هو -6.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 415.35B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GRASSITO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GRASSITO.
خلال اليوم، كان سعر Grassito مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grassito مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grassito مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grassito مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.68%
|30 يوم
|$ 0
|-8.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grassito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.14%
-6.68%
+95.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Grass is Always Greener 🌱
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Grassito (GRASSITO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GRASSITO والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GRASSITO إلى VND
₫--
|1 GRASSITO إلى AUD
A$--
|1 GRASSITO إلى GBP
￡--
|1 GRASSITO إلى EUR
€--
|1 GRASSITO إلى USD
$--
|1 GRASSITO إلى MYR
RM--
|1 GRASSITO إلى TRY
₺--
|1 GRASSITO إلى JPY
¥--
|1 GRASSITO إلى RUB
₽--
|1 GRASSITO إلى INR
₹--
|1 GRASSITO إلى IDR
Rp--
|1 GRASSITO إلى KRW
₩--
|1 GRASSITO إلى PHP
₱--
|1 GRASSITO إلى EGP
￡E.--
|1 GRASSITO إلى BRL
R$--
|1 GRASSITO إلى CAD
C$--
|1 GRASSITO إلى BDT
৳--
|1 GRASSITO إلى NGN
₦--
|1 GRASSITO إلى UAH
₴--
|1 GRASSITO إلى VES
Bs--
|1 GRASSITO إلى PKR
Rs--
|1 GRASSITO إلى KZT
₸--
|1 GRASSITO إلى THB
฿--
|1 GRASSITO إلى TWD
NT$--
|1 GRASSITO إلى AED
د.إ--
|1 GRASSITO إلى CHF
Fr--
|1 GRASSITO إلى HKD
HK$--
|1 GRASSITO إلى MAD
.د.م--
|1 GRASSITO إلى MXN
$--