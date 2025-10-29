معلومات سعر GPUAI (GPUAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00672687 $ 0.00672687 $ 0.00672687 24 ساعة منخفض $ 0.00749846 $ 0.00749846 $ 0.00749846 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00672687$ 0.00672687 $ 0.00672687 24 ساعة مرتفع $ 0.00749846$ 0.00749846 $ 0.00749846 عالية طوال الوقت $ 0.6198$ 0.6198 $ 0.6198 أدنى سعر $ 0.00437792$ 0.00437792 $ 0.00437792 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -2.76% تغير السعر (7 أيام) +14.03% تغير السعر (7 أيام) +14.03%

سعر GPUAI (GPUAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00707711. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GPUAI بين أدنى سعر $ 0.00672687 وأعلى سعر $ 0.00749846، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGPUAI على الإطلاق هو $ 0.6198، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00437792.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GPUAI -0.20% على مدار الساعة الماضية، -2.76% على مدار 24 ساعة، و +14.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GPUAI (GPUAI)

القيمة السوقية $ 435.43K$ 435.43K $ 435.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 708.01K$ 708.01K $ 708.01K إمداد دورة التداول 61.50M 61.50M 61.50M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GPUAI هي $ 435.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GPUAI يبلغ 61.50M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 708.01K.