سعر GPUAI المباشر اليوم هو 0.00707711 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GPUAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GPUAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار GPUAI

سعر GPUAI (GPUAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GPUAI إلى USD:

$0.00708013
$0.00708013$0.00708013
-2.70%1D
USD
مخطط أسعار GPUAI (GPUAI) المباشر
معلومات سعر GPUAI (GPUAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00672687
$ 0.00672687$ 0.00672687
24 ساعة منخفض
$ 0.00749846
$ 0.00749846$ 0.00749846
24 ساعة مرتفع

$ 0.00672687
$ 0.00672687$ 0.00672687

$ 0.00749846
$ 0.00749846$ 0.00749846

$ 0.6198
$ 0.6198$ 0.6198

$ 0.00437792
$ 0.00437792$ 0.00437792

-0.20%

-2.76%

+14.03%

+14.03%

سعر GPUAI (GPUAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00707711. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GPUAI بين أدنى سعر $ 0.00672687 وأعلى سعر $ 0.00749846، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGPUAI على الإطلاق هو $ 0.6198، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00437792.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GPUAI -0.20% على مدار الساعة الماضية، -2.76% على مدار 24 ساعة، و +14.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GPUAI (GPUAI)

$ 435.43K
$ 435.43K$ 435.43K

--
----

$ 708.01K
$ 708.01K$ 708.01K

61.50M
61.50M 61.50M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GPUAI هي $ 435.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GPUAI يبلغ 61.50M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 708.01K.

سجل سعر GPUAI (GPUAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GPUAI مقابل USD هو $ -0.00020117848601423 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GPUAI مقابل USD هو $ -0.0020746611 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GPUAI مقابل USD هو $ -0.0008884186 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GPUAI مقابل USD هو $ +0.00056501204392496 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00020117848601423-2.76%
30 يوم$ -0.0020746611-29.31%
60 يوم$ -0.0008884186-12.55%
90 يوم$ +0.00056501204392496+8.68%

ما هو GPUAI ( GPUAI )

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.

The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.

The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.

GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

المصدر GPUAI (GPUAI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر GPUAI (USD)

كم ستكون قيمة GPUAI (GPUAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك GPUAI (GPUAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة GPUAI.

تحقق الآن من توقعات سعر GPUAI!

عملة GPUAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس GPUAI (GPUAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس GPUAI (GPUAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GPUAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول GPUAI (GPUAI)

كم يساوي GPUAI (GPUAI) اليوم؟
سعر GPUAI المباشر في USD هو USD 0.00707711، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GPUAI إلى USD الحالي؟
سعر GPUAI إلى USD الحالي هو $ 0.00707711. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ GPUAI ؟
القيمة السوقية لعملة GPUAI هي $ 435.43K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GPUAI؟
العرض المتداول لتوكن GPUAI هو 61.50M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GPUAI؟
حقق GPUAI سعرًا قياسيًا قدره 0.6198 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GPUAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00437792 GPUAI.
ما هو حجم تداول GPUAI؟
حجم تداول GPUAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GPUAI هذا العام؟
قد يرتفع GPUAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GPUAI لمزيد من التحليل المتعمق.
