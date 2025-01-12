احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GPUINU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GPUINU.

سعر GPU Inu (GPUINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.88K . يتم تحديث سعر GPUINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GPU Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 306.47 - تغيير سعر GPU Inu خلال اليوم هو -5.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر GPU Inu (GPUINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GPU Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GPU Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GPU Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GPU Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.26% 30 يوم $ 0 -41.41% 60 يوم $ 0 -61.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GPU Inu (GPUINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GPU Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -5.26% تغير السعر (7 أيام) -36.27%

معلومات سوق GPU Inu (GPUINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: