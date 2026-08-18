سعر GOVNO اليوم

السعر المباشر لمشروع GOVNO (GOVNO) اليوم هو $ 0.2135، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOVNO الحالي إلى USD هو $ 0.2135 لكل GOVNO.

يحتل GOVNO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 166,056، مع عرض متداول قدره 777.78K GOVNO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOVNO بين $ 0.213187 (أدنى) و$ 0.21462 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.97، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.213187.

على المدى القصير، تحرك GOVNO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.55.

معلومات سوق GOVNO (GOVNO)

القيمة السوقية $ 166.06K$ 166.06K $ 166.06K الحجم (24 ساعة) $ 13.55$ 13.55 $ 13.55 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 166.06K$ 166.06K $ 166.06K إمداد دورة التداول 777.78K 777.78K 777.78K إجمالي العرض 777,776.65666666 777,776.65666666 777,776.65666666

القيمة السوقية الحالية لـ GOVNO هي $ 166.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.55. العرض المتداول لـ GOVNO يبلغ 777.78K، مع إجمالي عرض 777776.65666666. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 166.06K.