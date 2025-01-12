احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOOSE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOOSE.

سعر Goose (GOOSE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.05K . يتم تحديث سعر GOOSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Goose الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.75 - تغيير سعر Goose خلال اليوم هو -2.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 888.00M

أداء سعر Goose (GOOSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Goose مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Goose مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Goose مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Goose مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.96% 30 يوم $ 0 -24.60% 60 يوم $ 0 -31.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Goose (GOOSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Goose: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00291861$ 0.00291861 $ 0.00291861 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -2.96% تغير السعر (7 أيام) -10.65%

معلومات سوق Goose (GOOSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: