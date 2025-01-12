سعر Good Boy (BOY)
سعر Good Boy (BOY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.94K. يتم تحديث سعر BOY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Good Boy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 505.99
- تغيير سعر Good Boy خلال اليوم هو -1.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 846.05M
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خلال اليوم، كان سعر Good Boy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Boy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Boy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Boy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.82%
|30 يوم
|$ 0
|-38.78%
|60 يوم
|$ 0
|-47.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Boy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-1.82%
-12.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth.
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