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سعر Good Boy (BOY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.94K . يتم تحديث سعر BOY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Good Boy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 505.99 - تغيير سعر Good Boy خلال اليوم هو -1.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 846.05M

أداء سعر Good Boy (BOY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Good Boy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Boy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Boy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Boy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.82% 30 يوم $ 0 -38.78% 60 يوم $ 0 -47.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Good Boy (BOY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Boy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01083526$ 0.01083526 $ 0.01083526 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -1.82% تغير السعر (7 أيام) -12.09%

معلومات سوق Good Boy (BOY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: