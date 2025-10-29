معلومات سعر Gomble (GM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01096567 24 ساعة مرتفع $ 0.01112312 عالية طوال الوقت $ 0.06274 أدنى سعر $ 0.00848022 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) +10.45%

سعر Gomble (GM) في الوقت الحقيقي هو $0.0110078. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GM بين أدنى سعر $ 0.01096567 وأعلى سعر $ 0.01112312، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGM على الإطلاق هو $ 0.06274، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00848022.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GM +0.18% على مدار الساعة الماضية، -0.23% على مدار 24 ساعة، و +10.45% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gomble (GM)

القيمة السوقية $ 3.03M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.99M إمداد دورة التداول 276.03M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gomble هي $ 3.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GM يبلغ 276.03M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.99M.