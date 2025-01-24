احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOLD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOLD.

سعر Gold (GOLD) المباشر لليوم هو USD 0.01872598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 307.75K . يتم تحديث سعر GOLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 202.76 - تغيير سعر Gold خلال اليوم هو +6.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.43M

أداء سعر Gold (GOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gold مقابل USD هو $ +0.00110001 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gold مقابل USD هو $ +0.0015675986 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gold مقابل USD هو $ +0.0002976737 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gold مقابل USD هو $ +0.004672602148190389 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00110001 +6.24% 30 يوم $ +0.0015675986 +8.37% 60 يوم $ +0.0002976737 +1.59% 90 يوم $ +0.004672602148190389 +33.25%

تحليل سعر Gold (GOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01755653$ 0.01755653 $ 0.01755653 24 ساعة مرتفع $ 0.01877836$ 0.01877836 $ 0.01877836 عالية طوال الوقت $ 0.264759$ 0.264759 $ 0.264759 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) +6.24% تغير السعر (7 أيام) +22.00%

معلومات سوق Gold (GOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: