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سعر GOBI (GOBI) المباشر لليوم هو USD 0.00103598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.04M . يتم تحديث سعر GOBI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GOBI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.36K - تغيير سعر GOBI خلال اليوم هو +2.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر GOBI (GOBI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GOBI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GOBI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GOBI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GOBI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GOBI (GOBI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GOBI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00114156$ 0.00114156 $ 0.00114156 عالية طوال الوقت $ 0.00859201$ 0.00859201 $ 0.00859201 تغير السعر (1 ساعة) -2.93% تغير السعر (1يوم) +2.73% تغير السعر (7 أيام) +53.85%

معلومات سوق GOBI (GOBI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: