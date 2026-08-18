سعر Gittensor اليوم

السعر المباشر لمشروع Gittensor (SN74) اليوم هو $ 0.724429، مع تغير بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN74 الحالي إلى USD هو $ 0.724429 لكل SN74.

يحتل Gittensor حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,285,722، مع عرض متداول قدره 4.54M SN74. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN74 بين $ 0.720479 (أدنى) و$ 0.757427 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.72، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01147608.

على المدى القصير، تحرك SN74 بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و-5.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 69.71K.

معلومات سوق Gittensor (SN74)

القيمة السوقية $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M الحجم (24 ساعة) $ 69.71K$ 69.71K $ 69.71K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M إمداد دورة التداول 4.54M 4.54M 4.54M إجمالي العرض 4,535,603.830641351 4,535,603.830641351 4,535,603.830641351

القيمة السوقية الحالية لـ Gittensor هي $ 3.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 69.71K. العرض المتداول لـ SN74 يبلغ 4.54M، مع إجمالي عرض 4535603.830641351. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.29M.