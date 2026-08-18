سعر Ginnan اليوم

السعر المباشر لمشروع Ginnan (GINNAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GINNAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GINNAN.

يحتل Ginnan حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,585، مع عرض متداول قدره 1.00T GINNAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GINNAN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GINNAN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ginnan (GINNAN)

القيمة السوقية $ 39.59K$ 39.59K $ 39.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.59K$ 39.59K $ 39.59K إمداد دورة التداول 1.00T 1.00T 1.00T إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ginnan هي $ 39.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GINNAN يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.59K.