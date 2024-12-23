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سعر Generational Wealth (WEALTH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 288.40K . يتم تحديث سعر WEALTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Generational Wealth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.28K - تغيير سعر Generational Wealth خلال اليوم هو -17.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.75M

أداء سعر Generational Wealth (WEALTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Generational Wealth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Generational Wealth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Generational Wealth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Generational Wealth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.47% 30 يوم $ 0 -55.49% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Generational Wealth (WEALTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Generational Wealth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00280185$ 0.00280185 $ 0.00280185 تغير السعر (1 ساعة) +3.16% تغير السعر (1يوم) -17.47% تغير السعر (7 أيام) -52.51%

معلومات سوق Generational Wealth (WEALTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: