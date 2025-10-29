معلومات سعر Gemo (GEMO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.60% تغير السعر (1يوم) -4.68% تغير السعر (7 أيام) +3.53% تغير السعر (7 أيام) +3.53%

سعر Gemo (GEMO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GEMO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGEMO على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GEMO -1.60% على مدار الساعة الماضية، -4.68% على مدار 24 ساعة، و +3.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gemo (GEMO)

القيمة السوقية $ 724.61K$ 724.61K $ 724.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 724.61K$ 724.61K $ 724.61K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,965,020.466369 999,965,020.466369 999,965,020.466369

القيمة السوقية الحالية لـ Gemo هي $ 724.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GEMO يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999965020.466369. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 724.61K.