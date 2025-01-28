سعر GDOG (GDOG)
سعر GDOG (GDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 228.28K. يتم تحديث سعر GDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GDOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 499.19
- تغيير سعر GDOG خلال اليوم هو +4.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 82.90B
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خلال اليوم، كان سعر GDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GDOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GDOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.23%
|30 يوم
|$ 0
|+3.94%
|60 يوم
|$ 0
|-69.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GDOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
+4.23%
+1.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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