سعر gBLUE اليوم

السعر المباشر لمشروع gBLUE (GBLUE) اليوم هو $ 2.34، مع تغير بنسبة 2.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GBLUE الحالي إلى USD هو $ 2.34 لكل GBLUE.

يحتل gBLUE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,752، مع عرض متداول قدره 14.83K GBLUE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GBLUE بين $ 2.33 (أدنى) و$ 2.47 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 26.2، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 2.23.

على المدى القصير، تحرك GBLUE بمقدار -0.55% خلال الساعة الماضية و-13.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 114.53.

معلومات سوق gBLUE (GBLUE)

القيمة السوقية $ 34.75K$ 34.75K $ 34.75K الحجم (24 ساعة) $ 114.53$ 114.53 $ 114.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 85.06K$ 85.06K $ 85.06K إمداد دورة التداول 14.83K 14.83K 14.83K إجمالي العرض 14,828.61062415204 14,828.61062415204 14,828.61062415204

القيمة السوقية الحالية لـ gBLUE هي $ 34.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 114.53. العرض المتداول لـ GBLUE يبلغ 14.83K، مع إجمالي عرض 14828.61062415204. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85.06K.