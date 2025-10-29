معلومات سعر GarudaX (GRDX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00427592 $ 0.00427592 $ 0.00427592 24 ساعة منخفض $ 0.004529 $ 0.004529 $ 0.004529 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00427592$ 0.00427592 $ 0.00427592 24 ساعة مرتفع $ 0.004529$ 0.004529 $ 0.004529 عالية طوال الوقت $ 0.00593594$ 0.00593594 $ 0.00593594 أدنى سعر $ 0.00183371$ 0.00183371 $ 0.00183371 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -1.70% تغير السعر (7 أيام) -1.09% تغير السعر (7 أيام) -1.09%

سعر GarudaX (GRDX) في الوقت الحقيقي هو $0.00439028. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GRDX بين أدنى سعر $ 0.00427592 وأعلى سعر $ 0.004529، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGRDX على الإطلاق هو $ 0.00593594، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00183371.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GRDX +0.21% على مدار الساعة الماضية، -1.70% على مدار 24 ساعة، و -1.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GarudaX (GRDX)

القيمة السوقية $ 189.01K$ 189.01K $ 189.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 418.52K$ 418.52K $ 418.52K إمداد دورة التداول 43.05M 43.05M 43.05M إجمالي العرض 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

القيمة السوقية الحالية لـ GarudaX هي $ 189.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GRDX يبلغ 43.05M، مع إجمالي عرض 95329657.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 418.52K.