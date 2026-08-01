سعر Garly اليوم

السعر المباشر لمشروع Garly (GARLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GARLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GARLY.

يحتل Garly حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70,209، مع عرض متداول قدره 946.42M GARLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GARLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GARLY بمقدار +3.60% خلال الساعة الماضية و-47.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Garly (GARLY)

القيمة السوقية $ 70.21K$ 70.21K $ 70.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 70.21K$ 70.21K $ 70.21K إمداد دورة التداول 946.42M 946.42M 946.42M إجمالي العرض 946,418,133.24558 946,418,133.24558 946,418,133.24558

القيمة السوقية الحالية لـ Garly هي $ 70.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GARLY يبلغ 946.42M، مع إجمالي عرض 946418133.24558. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.21K.