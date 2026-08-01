سعر Garden اليوم

السعر المباشر لمشروع Garden (SEED) اليوم هو $ 0.107706، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEED الحالي إلى USD هو $ 0.107706 لكل SEED.

يحتل Garden حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,403,027، مع عرض متداول قدره 13.03M SEED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEED بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.33، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.076937.

على المدى القصير، تحرك SEED بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.30.

معلومات سوق Garden (SEED)

القيمة السوقية $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M الحجم (24 ساعة) $ 1.30$ 1.30 $ 1.30 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.83M$ 15.83M $ 15.83M إمداد دورة التداول 13.03M 13.03M 13.03M إجمالي العرض 147,000,000.0 147,000,000.0 147,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Garden هي $ 1.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.30. العرض المتداول لـ SEED يبلغ 13.03M، مع إجمالي عرض 147000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.83M.