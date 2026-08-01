سعر GAIMIN اليوم

السعر المباشر لمشروع GAIMIN (GMRX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GMRX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GMRX.

يحتل GAIMIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 526,891، مع عرض متداول قدره 57.54B GMRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GMRX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03290951، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GMRX بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+7.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GAIMIN (GMRX)

القيمة السوقية $ 526.89K$ 526.89K $ 526.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 852.99K$ 852.99K $ 852.99K إمداد دورة التداول 57.54B 57.54B 57.54B إجمالي العرض 93,140,362,694.27957 93,140,362,694.27957 93,140,362,694.27957

القيمة السوقية الحالية لـ GAIMIN هي $ 526.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GMRX يبلغ 57.54B، مع إجمالي عرض 93140362694.27957. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 852.99K.