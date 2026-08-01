سعر GAIB AID اليوم

السعر المباشر لمشروع GAIB AID (AID) اليوم هو $ 1.003، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AID الحالي إلى USD هو $ 1.003 لكل AID.

يحتل GAIB AID حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,176,592، مع عرض متداول قدره 20.11M AID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AID بين $ 1.003 (أدنى) و$ 1.004 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.23، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.574183.

على المدى القصير، تحرك AID بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 779.94.

معلومات سوق GAIB AID (AID)

القيمة السوقية $ 20.18M$ 20.18M $ 20.18M الحجم (24 ساعة) $ 779.94$ 779.94 $ 779.94 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.18M$ 20.18M $ 20.18M إمداد دورة التداول 20.11M 20.11M 20.11M إجمالي العرض 20,114,917.48244111 20,114,917.48244111 20,114,917.48244111

القيمة السوقية الحالية لـ GAIB AID هي $ 20.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 779.94. العرض المتداول لـ AID يبلغ 20.11M، مع إجمالي عرض 20114917.48244111. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.18M.