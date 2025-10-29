معلومات سعر Fyde (FYDE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00583975 $ 0.00583975 $ 0.00583975 24 ساعة منخفض $ 0.00603074 $ 0.00603074 $ 0.00603074 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00583975$ 0.00583975 $ 0.00583975 24 ساعة مرتفع $ 0.00603074$ 0.00603074 $ 0.00603074 عالية طوال الوقت $ 0.301155$ 0.301155 $ 0.301155 أدنى سعر $ 0.00501375$ 0.00501375 $ 0.00501375 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -2.96% تغير السعر (7 أيام) +4.50% تغير السعر (7 أيام) +4.50%

سعر Fyde (FYDE) في الوقت الحقيقي هو $0.00585054. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FYDE بين أدنى سعر $ 0.00583975 وأعلى سعر $ 0.00603074، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFYDE على الإطلاق هو $ 0.301155، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00501375.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FYDE +0.18% على مدار الساعة الماضية، -2.96% على مدار 24 ساعة، و +4.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Fyde (FYDE)

القيمة السوقية $ 101.51K$ 101.51K $ 101.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 585.75K$ 585.75K $ 585.75K إمداد دورة التداول 17.33M 17.33M 17.33M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fyde هي $ 101.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FYDE يبلغ 17.33M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 585.75K.