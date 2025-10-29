معلومات سعر FUSION (FSN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00780142 24 ساعة مرتفع $ 0.00818139 عالية طوال الوقت $ 9.76 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -3.85% تغير السعر (7 أيام) -4.96%

سعر FUSION (FSN) في الوقت الحقيقي هو $0.00786594. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FSN بين أدنى سعر $ 0.00780142 وأعلى سعر $ 0.00818139، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFSN على الإطلاق هو $ 9.76، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FSN -0.20% على مدار الساعة الماضية، -3.85% على مدار 24 ساعة، و -4.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FUSION (FSN)

القيمة السوقية $ 615.39K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 619.57K إمداد دورة التداول 78.23M إجمالي العرض 78,766,088.125

القيمة السوقية الحالية لـ FUSION هي $ 615.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FSN يبلغ 78.23M، مع إجمالي عرض 78766088.125. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 619.57K.