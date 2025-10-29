سعر FUSION المباشر اليوم هو 0.00786594 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FSN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FSN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر FUSION المباشر اليوم هو 0.00786594 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FSN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FSN بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن FSN

معلومات سعر FSN

الوثيقة البيضاء لـ FSN

الموقع الرسمي لـ FSN

اقتصاد توكن FSN

توقعات سعر FSN

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار FUSION

سعر FUSION (FSN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FSN إلى USD:

$0.00786594
$0.00786594$0.00786594
-3.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار FUSION (FSN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:09:46 (UTC+8)

معلومات سعر FUSION (FSN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00780142
$ 0.00780142$ 0.00780142
24 ساعة منخفض
$ 0.00818139
$ 0.00818139$ 0.00818139
24 ساعة مرتفع

$ 0.00780142
$ 0.00780142$ 0.00780142

$ 0.00818139
$ 0.00818139$ 0.00818139

$ 9.76
$ 9.76$ 9.76

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-3.85%

-4.96%

-4.96%

سعر FUSION (FSN) في الوقت الحقيقي هو $0.00786594. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FSN بين أدنى سعر $ 0.00780142 وأعلى سعر $ 0.00818139، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFSN على الإطلاق هو $ 9.76، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FSN -0.20% على مدار الساعة الماضية، -3.85% على مدار 24 ساعة، و -4.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FUSION (FSN)

$ 615.39K
$ 615.39K$ 615.39K

--
----

$ 619.57K
$ 619.57K$ 619.57K

78.23M
78.23M 78.23M

78,766,088.125
78,766,088.125 78,766,088.125

القيمة السوقية الحالية لـ FUSION هي $ 615.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FSN يبلغ 78.23M، مع إجمالي عرض 78766088.125. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 619.57K.

سجل سعر FUSION (FSN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FUSION مقابل USD هو $ -0.000315445635499308 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FUSION مقابل USD هو $ -0.0021161423 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FUSION مقابل USD هو $ -0.0039441168 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FUSION مقابل USD هو $ +0.00236179979171862 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000315445635499308-3.85%
30 يوم$ -0.0021161423-26.90%
60 يوم$ -0.0039441168-50.14%
90 يوم$ +0.00236179979171862+42.91%

ما هو FUSION ( FSN )

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر FUSION (USD)

كم ستكون قيمة FUSION (FSN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك FUSION (FSN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة FUSION.

تحقق الآن من توقعات سعر FUSION!

عملة FSN إلى العملات المحلية

توكنوميكس FUSION (FSN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس FUSION (FSN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FSN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول FUSION (FSN)

كم يساوي FUSION (FSN) اليوم؟
سعر FSN المباشر في USD هو USD 0.00786594، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FSN إلى USD الحالي؟
سعر FSN إلى USD الحالي هو $ 0.00786594. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ FUSION ؟
القيمة السوقية لعملة FSN هي $ 615.39K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FSN؟
العرض المتداول لتوكن FSN هو 78.23M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FSN؟
حقق FSN سعرًا قياسيًا قدره 9.76 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FSN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 FSN.
ما هو حجم تداول FSN؟
حجم تداول FSN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FSN هذا العام؟
قد يرتفع FSN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FSN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:09:46 (UTC+8)

تحديثات FUSION (FSN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,086.40
$113,086.40$113,086.40

-1.35%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,005.72
$4,005.72$4,005.72

-2.22%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04125
$0.04125$0.04125

-11.17%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.53
$194.53$194.53

-2.19%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2800
$3.2800$3.2800

-14.96%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,005.72
$4,005.72$4,005.72

-2.22%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,086.40
$113,086.40$113,086.40

-1.35%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.53
$194.53$194.53

-2.19%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6296
$2.6296$2.6296

-0.24%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19325
$0.19325$0.19325

-3.26%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.06825
$0.06825$0.06825

+3,312.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003270
$0.00003270$0.00003270

+403.07%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.425
$2.425$2.425

+223.33%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000230
$0.0000000230$0.0000000230

+167.44%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000027
$0.000000000000000000000027$0.000000000000000000000027

+145.45%