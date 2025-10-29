معلومات سعر Furucombo (COMBO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00081183 24 ساعة مرتفع $ 0.0008525 عالية طوال الوقت $ 6.97 أدنى سعر $ 0.00076714 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.83% تغير السعر (7 أيام) +2.83%

سعر Furucombo (COMBO) في الوقت الحقيقي هو $0.00081937. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COMBO بين أدنى سعر $ 0.00081183 وأعلى سعر $ 0.0008525، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOMBO على الإطلاق هو $ 6.97، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00076714.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COMBO -- على مدار الساعة الماضية، -2.83% على مدار 24 ساعة، و +2.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Furucombo (COMBO)

القيمة السوقية $ 39.52K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 81.94K إمداد دورة التداول 48.23M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Furucombo هي $ 39.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COMBO يبلغ 48.23M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.94K.