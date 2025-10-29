سعر Full Moon المباشر اليوم هو 0.01165869 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FM بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Full Moon المباشر اليوم هو 0.01165869 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FM بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Full Moon (FM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FM إلى USD:

$0.01166045
$0.01166045$0.01166045
-0.10%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
مخطط أسعار Full Moon (FM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:38:38 (UTC+8)

معلومات سعر Full Moon (FM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

-0.53%

-0.12%

+4.94%

+4.94%

سعر Full Moon (FM) في الوقت الحقيقي هو $0.01165869. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FM بين أدنى سعر $ 0.01154146 وأعلى سعر $ 0.01304078، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFM على الإطلاق هو $ 0.04230323، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00630962.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FM -0.53% على مدار الساعة الماضية، -0.12% على مدار 24 ساعة، و +4.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Full Moon (FM)

القيمة السوقية الحالية لـ Full Moon هي $ 3.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FM يبلغ 321.22M، مع إجمالي عرض 20000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 233.23M.

سجل سعر Full Moon (FM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Full Moon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Full Moon مقابل USD هو $ -0.0021349369 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Full Moon مقابل USD هو $ -0.0060289289 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Full Moon مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.12%
30 يوم$ -0.0021349369-18.31%
60 يوم$ -0.0060289289-51.71%
90 يوم$ 0--

ما هو Full Moon ( FM )

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر Full Moon (USD)

كم ستكون قيمة Full Moon (FM) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Full Moon (FM) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Full Moon.

تحقق الآن من توقعات سعر Full Moon!

عملة FM إلى العملات المحلية

توكنوميكس Full Moon (FM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Full Moon (FM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FM والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Full Moon (FM)

كم يساوي Full Moon (FM) اليوم؟
سعر FM المباشر في USD هو USD 0.01165869، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FM إلى USD الحالي؟
سعر FM إلى USD الحالي هو $ 0.01165869. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Full Moon ؟
القيمة السوقية لعملة FM هي $ 3.75M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FM؟
العرض المتداول لتوكن FM هو 321.22M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FM؟
حقق FM سعرًا قياسيًا قدره 0.04230323 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FM؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00630962 FM.
ما هو حجم تداول FM؟
حجم تداول FM المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FM هذا العام؟
قد يرتفع FM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FM لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Full Moon (FM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

