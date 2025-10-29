معلومات سعر Full Moon (FM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01154146 24 ساعة مرتفع $ 0.01304078 عالية طوال الوقت $ 0.04230323 أدنى سعر $ 0.00630962 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -0.12% تغير السعر (7 أيام) +4.94%

سعر Full Moon (FM) في الوقت الحقيقي هو $0.01165869. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FM بين أدنى سعر $ 0.01154146 وأعلى سعر $ 0.01304078، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFM على الإطلاق هو $ 0.04230323، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00630962.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FM -0.53% على مدار الساعة الماضية، -0.12% على مدار 24 ساعة، و +4.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Full Moon (FM)

القيمة السوقية $ 3.75M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 233.23M إمداد دورة التداول 321.22M إجمالي العرض 20,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Full Moon هي $ 3.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FM يبلغ 321.22M، مع إجمالي عرض 20000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 233.23M.