سعر fug (FUG)
سعر fug (FUG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.71K. يتم تحديث سعر FUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق fug الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.46
- تغيير سعر fug خلال اليوم هو +1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر fug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر fug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر fug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر fug مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.19%
|30 يوم
|$ 0
|-48.75%
|60 يوم
|$ 0
|-90.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر fug: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.74%
+1.19%
-13.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog.
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