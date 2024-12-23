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سعر FUEGO (FUEGO) المباشر لليوم هو USD 0.02393505 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.16M . يتم تحديث سعر FUEGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FUEGO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.93K - تغيير سعر FUEGO خلال اليوم هو +5.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.04M

أداء سعر FUEGO (FUEGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FUEGO مقابل USD هو $ +0.00132784 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FUEGO مقابل USD هو $ -0.0139915996 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FUEGO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FUEGO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00132784 +5.87% 30 يوم $ -0.0139915996 -58.45% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FUEGO (FUEGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FUEGO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02244148$ 0.02244148 $ 0.02244148 24 ساعة مرتفع $ 0.02397636$ 0.02397636 $ 0.02397636 عالية طوال الوقت $ 0.08759$ 0.08759 $ 0.08759 تغير السعر (1 ساعة) +2.82% تغير السعر (1يوم) +5.87% تغير السعر (7 أيام) -41.07%

معلومات سوق FUEGO (FUEGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: