سعر FUEGO (FUEGO)
سعر FUEGO (FUEGO) المباشر لليوم هو USD 0.02393505. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.16M. يتم تحديث سعر FUEGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FUEGO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.93K
- تغيير سعر FUEGO خلال اليوم هو +5.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.04M
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خلال اليوم، كان سعر FUEGO مقابل USD هو $ +0.00132784 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FUEGO مقابل USD هو $ -0.0139915996 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FUEGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FUEGO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00132784
|+5.87%
|30 يوم
|$ -0.0139915996
|-58.45%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FUEGO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.82%
+5.87%
-41.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Fuego? FUEGO is a decentralized, permissionless, and trustless on-chain protocol, built to pair a native deflationary token, FUEGO, with a diversified portfolio of Base Chain blue-chip tokens and other Base Chain deflationary tokens. FUEGO enables users to capitalize on the relationship among decentralized liquidity pools, arbitraged volatility across exchanges, and constant deflationary pressure - all with the exponential growth of Base Chain. Over time, FUEGO will become Base Chain's most prominent pairing asset, and the chain's most permanent Decentralized Autonomous Organization (DAO). With the lack of a typical high emission token to back the Base L2 EVM Chain, FUEGO aims to become the natural ETH-like pairing token to represent all of Base Chain - but in a way that keeps tokenized assets and Base Chain from becoming inflationary (this will help prevent assets from losing buying power over time). FUEGO's Deflationary Pressure = Scarcity for Abundance.
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