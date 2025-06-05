سعر Frostic (FROST)
سعر Frostic (FROST) المباشر لليوم هو USD 0.00358293. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M. يتم تحديث سعر FROST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frostic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Frostic خلال اليوم هو -0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر Frostic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frostic مقابل USD هو $ +0.0011110293 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frostic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frostic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.39%
|30 يوم
|$ +0.0011110293
|+31.01%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frostic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-0.39%
-8.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding.
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