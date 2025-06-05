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سعر Frostic (FROST) المباشر لليوم هو USD 0.00358293 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M . يتم تحديث سعر FROST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frostic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Frostic خلال اليوم هو -0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر Frostic (FROST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frostic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frostic مقابل USD هو $ +0.0011110293 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frostic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frostic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.39% 30 يوم $ +0.0011110293 +31.01% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frostic (FROST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frostic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00356395$ 0.00356395 $ 0.00356395 24 ساعة مرتفع $ 0.00373307$ 0.00373307 $ 0.00373307 عالية طوال الوقت $ 0.00402451$ 0.00402451 $ 0.00402451 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -0.39% تغير السعر (7 أيام) -8.49%

معلومات سوق Frostic (FROST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: