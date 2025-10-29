معلومات سعر Froggi ($FROGGI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00153098 $ 0.00153098 $ 0.00153098 24 ساعة منخفض $ 0.0016397 $ 0.0016397 $ 0.0016397 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00153098$ 0.00153098 $ 0.00153098 24 ساعة مرتفع $ 0.0016397$ 0.0016397 $ 0.0016397 عالية طوال الوقت $ 0.00854903$ 0.00854903 $ 0.00854903 أدنى سعر $ 0.00135168$ 0.00135168 $ 0.00135168 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -4.08% تغير السعر (7 أيام) +11.28% تغير السعر (7 أيام) +11.28%

سعر Froggi ($FROGGI) في الوقت الحقيقي هو $0.001557. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $FROGGI بين أدنى سعر $ 0.00153098 وأعلى سعر $ 0.0016397، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$FROGGI على الإطلاق هو $ 0.00854903، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00135168.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $FROGGI -0.21% على مدار الساعة الماضية، -4.08% على مدار 24 ساعة، و +11.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Froggi ($FROGGI)

القيمة السوقية $ 119.41K$ 119.41K $ 119.41K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 119.41K$ 119.41K $ 119.41K إمداد دورة التداول 76.74M 76.74M 76.74M إجمالي العرض 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Froggi هي $ 119.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $FROGGI يبلغ 76.74M، مع إجمالي عرض 76740000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 119.41K.