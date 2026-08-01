سعر FROGBULL اليوم

السعر المباشر لمشروع FROGBULL (FROGBULL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 21.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FROGBULL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FROGBULL.

يحتل FROGBULL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,362.3، مع عرض متداول قدره 957.19M FROGBULL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FROGBULL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0025118، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FROGBULL بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-34.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FROGBULL (FROGBULL)

القيمة السوقية $ 18.36K$ 18.36K $ 18.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.36K$ 18.36K $ 18.36K إمداد دورة التداول 957.19M 957.19M 957.19M إجمالي العرض 957,190,881.105713 957,190,881.105713 957,190,881.105713

القيمة السوقية الحالية لـ FROGBULL هي $ 18.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FROGBULL يبلغ 957.19M، مع إجمالي عرض 957190881.105713. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.36K.