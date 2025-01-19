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سعر FROG CEO (FROG CEO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FROG CEO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FROG CEO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.72 - تغيير سعر FROG CEO خلال اليوم هو -0.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FROG CEO (FROG CEO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FROG CEO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FROG CEO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FROG CEO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FROG CEO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.84% 30 يوم $ 0 +4.36% 60 يوم $ 0 -38.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FROG CEO (FROG CEO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FROG CEO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -0.84% تغير السعر (7 أيام) +0.85%

معلومات سوق FROG CEO (FROG CEO)

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