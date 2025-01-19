سعر FROG CEO (FROG CEO)
سعر FROG CEO (FROG CEO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FROG CEO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FROG CEO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.72
- تغيير سعر FROG CEO خلال اليوم هو -0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FROG CEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FROG CEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FROG CEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FROG CEO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.84%
|30 يوم
|$ 0
|+4.36%
|60 يوم
|$ 0
|-38.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FROG CEO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
-0.84%
+0.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Frog Ceo ($FROGCEO) was born as a completely producer and community-oriented token of the ecosystem. Frog Ceo token will always be valuable because all projects in the ecosystem will be processed through Frog Ceo. Remember! The Frog Ecosystem has a lot of project ideas, and the more all these projects are completed, the more interest in FROG CEO will increase. What makes your project unique? By completing the products belonging to the ecosystem. To make it useful for blockchain. History of your project. March 16, 2023 What’s next for your project? We want to make a CEX stock market listing and adapt our products to real life. What can your token be used for?
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