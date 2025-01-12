سعر Freg (FREG)
سعر Freg (FREG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.60K. يتم تحديث سعر FREG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Freg الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.72
- تغيير سعر Freg خلال اليوم هو -3.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Freg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Freg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Freg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Freg مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.19%
|30 يوم
|$ 0
|-29.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Freg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.13%
-3.19%
-29.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project centers around a super cute and friendly frog who loves to connect with everyone. This cheerful character embodies inclusivity and joy, aiming to bring people together and build a strong, united community. With its playful charm and welcoming nature, the frog inspires friendships, collaboration, and a shared sense of belonging in a fun and engaging environment filled with positivity.
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