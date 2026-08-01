سعر Freedom اليوم

السعر المباشر لمشروع Freedom (FREE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FREE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FREE.

يحتل Freedom حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,501.56، مع عرض متداول قدره 983.31M FREE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FREE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00837922، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FREE بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Freedom (FREE)

القيمة السوقية $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.60K$ 17.60K $ 17.60K إمداد دورة التداول 983.31M 983.31M 983.31M إجمالي العرض 999,998,029.748743 999,998,029.748743 999,998,029.748743

القيمة السوقية الحالية لـ Freedom هي $ 17.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FREE يبلغ 983.31M، مع إجمالي عرض 999998029.748743. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.60K.