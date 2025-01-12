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سعر FRAKT (FRKT)

USD

مخطط سعر FRAKT (FRKT) المباشر

$0.00084701
$0.00084701$0.00084701
-1.40%(1D)

سعر FRAKT (FRKT) لليوم

سعر FRAKT (FRKT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.46K. يتم تحديث سعر FRKT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FRAKT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.94
- تغيير سعر FRAKT خلال اليوم هو -1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.62M

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أداء سعر FRAKT (FRKT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FRAKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FRAKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FRAKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FRAKT مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.40%
30 يوم$ 0-11.36%
60 يوم$ 0-13.99%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر FRAKT (FRKT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FRAKT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.7
$ 2.7$ 2.7

+0.32%

-1.40%

-10.98%

معلومات سوق FRAKT (FRKT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 6.46K
$ 6.46K$ 6.46K

$ 13.94
$ 13.94$ 13.94

7.62M
7.62M 7.62M

ما هو FRAKT ( FRKT )

Governance and ecosystem token of first generative art project on Solana

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المصدر FRAKT (FRKT)

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عملة FRKT إلى العملات المحلية

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