سعر FRAKT (FRKT)
سعر FRAKT (FRKT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.46K. يتم تحديث سعر FRKT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FRAKT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.94
- تغيير سعر FRAKT خلال اليوم هو -1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.62M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FRKT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FRKT.
خلال اليوم، كان سعر FRAKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FRAKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FRAKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FRAKT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.40%
|30 يوم
|$ 0
|-11.36%
|60 يوم
|$ 0
|-13.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FRAKT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-1.40%
-10.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Governance and ecosystem token of first generative art project on Solana
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FRKT إلى AUD
A$--
|1 FRKT إلى GBP
￡--
|1 FRKT إلى EUR
€--
|1 FRKT إلى USD
$--
|1 FRKT إلى MYR
RM--
|1 FRKT إلى TRY
₺--
|1 FRKT إلى JPY
¥--
|1 FRKT إلى RUB
₽--
|1 FRKT إلى INR
₹--
|1 FRKT إلى IDR
Rp--
|1 FRKT إلى PHP
₱--
|1 FRKT إلى EGP
￡E.--
|1 FRKT إلى BRL
R$--
|1 FRKT إلى CAD
C$--
|1 FRKT إلى BDT
৳--
|1 FRKT إلى NGN
₦--
|1 FRKT إلى UAH
₴--
|1 FRKT إلى VES
Bs--
|1 FRKT إلى PKR
Rs--
|1 FRKT إلى KZT
₸--
|1 FRKT إلى THB
฿--
|1 FRKT إلى TWD
NT$--
|1 FRKT إلى CHF
Fr--
|1 FRKT إلى HKD
HK$--
|1 FRKT إلى MAD
.د.م--