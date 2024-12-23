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سعر Fortune Token (FRTN) المباشر لليوم هو USD 0.00514451 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.39M . يتم تحديث سعر FRTN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fortune Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.28K - تغيير سعر Fortune Token خلال اليوم هو -1.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 271.09M

أداء سعر Fortune Token (FRTN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fortune Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fortune Token مقابل USD هو $ -0.0011179694 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fortune Token مقابل USD هو $ +0.0045862550 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fortune Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.22% 30 يوم $ -0.0011179694 -21.73% 60 يوم $ +0.0045862550 +89.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fortune Token (FRTN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fortune Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.005055$ 0.005055 $ 0.005055 24 ساعة مرتفع $ 0.00534215$ 0.00534215 $ 0.00534215 عالية طوال الوقت $ 0.091031$ 0.091031 $ 0.091031 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -1.22% تغير السعر (7 أيام) -14.16%

معلومات سوق Fortune Token (FRTN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: