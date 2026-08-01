سعر Forma Robotics اليوم

السعر المباشر لمشروع Forma Robotics (FORMA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FORMA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FORMA.

يحتل Forma Robotics حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,905.16، مع عرض متداول قدره 99.99M FORMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FORMA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00605943، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FORMA بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-3.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.41.

معلومات سوق Forma Robotics (FORMA)

القيمة السوقية $ 15.91K$ 15.91K $ 15.91K الحجم (24 ساعة) $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.91K$ 15.91K $ 15.91K إمداد دورة التداول 99.99M 99.99M 99.99M إجمالي العرض 99,986,884.70138264 99,986,884.70138264 99,986,884.70138264

القيمة السوقية الحالية لـ Forma Robotics هي $ 15.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.41. العرض المتداول لـ FORMA يبلغ 99.99M، مع إجمالي عرض 99986884.70138264. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.91K.