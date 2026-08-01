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سعر Forma Robotics المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ FORMA هي 15,905.16 USD. تابع تحديثات أسعار FORMA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Forma Robotics المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ FORMA هي 15,905.16 USD. تابع تحديثات أسعار FORMA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FORMA

معلومات سعر FORMA

ما هو FORMA

الموقع الرسمي لـ FORMA

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سعر Forma Robotics (FORMA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FORMA إلى USD:

$0.00015914
$0.00015914$0.00015914
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Forma Robotics (FORMA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:47:55 (UTC+8)

سعر Forma Robotics اليوم

السعر المباشر لمشروع Forma Robotics (FORMA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FORMA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FORMA.

يحتل Forma Robotics حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,905.16، مع عرض متداول قدره 99.99M FORMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FORMA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00605943، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FORMA بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-3.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.41.

معلومات سوق Forma Robotics (FORMA)

$ 15.91K
$ 15.91K$ 15.91K

$ 2.41
$ 2.41$ 2.41

$ 15.91K
$ 15.91K$ 15.91K

99.99M
99.99M 99.99M

99,986,884.70138264
99,986,884.70138264 99,986,884.70138264

القيمة السوقية الحالية لـ Forma Robotics هي $ 15.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.41. العرض المتداول لـ FORMA يبلغ 99.99M، مع إجمالي عرض 99986884.70138264. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.91K.

سجل سعر Forma Robotics بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00605943
$ 0.00605943$ 0.00605943

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

+0.50%

-3.34%

-3.34%

سجل سعر Forma Robotics (FORMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Forma Robotics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Forma Robotics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Forma Robotics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Forma Robotics مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.50%
30 يوم$ 0-51.11%
60 يوم$ 0-36.70%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Forma Robotics

Forma Robotics (FORMA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FORMA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرForma Robotics (FORMA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Forma Robotics نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Forma Robotics الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FORMA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Forma Robotics.

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المصدر Forma Robotics (FORMA)

الموقع الرسمي

الفئة :

RoboticsSolana Ecosystem

نبذة عن Forma Robotics

ما هو سعر التداول المباشر لـ Forma Robotics اليوم؟

يبلغ سعر تداول Forma Robotics الحالي $، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ FORMA؟

سجلت FORMA حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر Forma Robotics اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت Forma Robotics تحركًا في السعر بنسبة 0.50%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به Forma Robotics اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت Forma Robotics بين $ و$، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Forma Robotics

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:47:55 (UTC+8)

تحديثات Forma Robotics (FORMA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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