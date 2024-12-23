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سعر FOREST (FOREST) المباشر لليوم هو USD 0.01030674 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.31M . يتم تحديث سعر FOREST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FOREST الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 787.79K - تغيير سعر FOREST خلال اليوم هو +24.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر FOREST (FOREST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FOREST مقابل USD هو $ +0.00200256 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FOREST مقابل USD هو $ -0.0065419321 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FOREST مقابل USD هو $ -0.0012721825 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FOREST مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00200256 +24.12% 30 يوم $ -0.0065419321 -63.47% 60 يوم $ -0.0012721825 -12.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FOREST (FOREST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FOREST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00731779$ 0.00731779 $ 0.00731779 24 ساعة مرتفع $ 0.0103459$ 0.0103459 $ 0.0103459 عالية طوال الوقت $ 0.071645$ 0.071645 $ 0.071645 تغير السعر (1 ساعة) +3.98% تغير السعر (1يوم) +24.12% تغير السعر (7 أيام) -35.57%

معلومات سوق FOREST (FOREST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: