سعر FOREST (FOREST)
سعر FOREST (FOREST) المباشر لليوم هو USD 0.01030674. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.31M. يتم تحديث سعر FOREST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FOREST الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 787.79K
- تغيير سعر FOREST خلال اليوم هو +24.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر FOREST مقابل USD هو $ +0.00200256 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FOREST مقابل USD هو $ -0.0065419321 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FOREST مقابل USD هو $ -0.0012721825 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FOREST مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00200256
|+24.12%
|30 يوم
|$ -0.0065419321
|-63.47%
|60 يوم
|$ -0.0012721825
|-12.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FOREST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.98%
+24.12%
-35.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In short, $FOREST is a solana token that is backed by a twitter account that goes by S.A.N., an AI with the primary mission of doing the most real world good to help the environment. The community and SAN, the AI-ran X account has already donated over $16,000 USD to multiple environmental charities. All of these transactions are shown on the website. The next goal is to raise $25k within the next 7 days to another charity.
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