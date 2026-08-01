سعر foreskin اليوم

السعر المباشر لمشروع foreskin (HOOD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 25.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOOD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOOD.

يحتل foreskin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,760، مع عرض متداول قدره 867.37M HOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOOD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00158288، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOOD بمقدار +2.54% خلال الساعة الماضية و+11.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق foreskin (HOOD)

القيمة السوقية $ 27.76K$ 27.76K $ 27.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.00K$ 32.00K $ 32.00K إمداد دورة التداول 867.37M 867.37M 867.37M إجمالي العرض 867,373,502.0812434 867,373,502.0812434 867,373,502.0812434

القيمة السوقية الحالية لـ foreskin هي $ 27.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOOD يبلغ 867.37M، مع إجمالي عرض 867373502.0812434. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.00K.