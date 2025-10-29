معلومات سعر Foku (FOKU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) -11.51% تغير السعر (7 أيام) -8.29% تغير السعر (7 أيام) -8.29%

سعر Foku (FOKU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FOKU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFOKU على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FOKU -0.54% على مدار الساعة الماضية، -11.51% على مدار 24 ساعة، و -8.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Foku (FOKU)

القيمة السوقية $ 40.14K$ 40.14K $ 40.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.14K$ 40.14K $ 40.14K إمداد دورة التداول 973.26M 973.26M 973.26M إجمالي العرض 973,258,723.5565834 973,258,723.5565834 973,258,723.5565834

القيمة السوقية الحالية لـ Foku هي $ 40.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FOKU يبلغ 973.26M، مع إجمالي عرض 973258723.5565834. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.14K.