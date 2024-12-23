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سعر Fluxbot (FLUXB) المباشر لليوم هو USD 0.02262543 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.75M . يتم تحديث سعر FLUXB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fluxbot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 228.22K - تغيير سعر Fluxbot خلال اليوم هو -1.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 430.65M

أداء سعر Fluxbot (FLUXB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fluxbot مقابل USD هو $ -0.00025491916910972 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fluxbot مقابل USD هو $ -0.0092794422 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fluxbot مقابل USD هو $ -0.0062079315 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fluxbot مقابل USD هو $ -0.009666938860763816 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00025491916910972 -1.11% 30 يوم $ -0.0092794422 -41.01% 60 يوم $ -0.0062079315 -27.43% 90 يوم $ -0.009666938860763816 -29.93%

تحليل سعر Fluxbot (FLUXB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fluxbot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02251197$ 0.02251197 $ 0.02251197 24 ساعة مرتفع $ 0.02349129$ 0.02349129 $ 0.02349129 عالية طوال الوقت $ 0.149311$ 0.149311 $ 0.149311 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -1.11% تغير السعر (7 أيام) -20.83%

معلومات سوق Fluxbot (FLUXB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: