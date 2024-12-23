سعر Fluxbot (FLUXB)
سعر Fluxbot (FLUXB) المباشر لليوم هو USD 0.02262543. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.75M. يتم تحديث سعر FLUXB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fluxbot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 228.22K
- تغيير سعر Fluxbot خلال اليوم هو -1.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 430.65M
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خلال اليوم، كان سعر Fluxbot مقابل USD هو $ -0.00025491916910972 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fluxbot مقابل USD هو $ -0.0092794422 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fluxbot مقابل USD هو $ -0.0062079315 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fluxbot مقابل USD هو $ -0.009666938860763816 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00025491916910972
|-1.11%
|30 يوم
|$ -0.0092794422
|-41.01%
|60 يوم
|$ -0.0062079315
|-27.43%
|90 يوم
|$ -0.009666938860763816
|-29.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fluxbot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-1.11%
-20.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck.
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A$0.0359744337
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￡0.0178740897
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€0.0214941585
|1 FLUXB إلى USD
$0.02262543
|1 FLUXB إلى MYR
RM0.101814435
|1 FLUXB إلى TRY
₺0.7961888817
|1 FLUXB إلى JPY
¥3.5402010321
|1 FLUXB إلى RUB
₽2.3247629325
|1 FLUXB إلى INR
₹1.9218040242
|1 FLUXB إلى IDR
Rp364.9262392329
|1 FLUXB إلى PHP
₱1.3312803012
|1 FLUXB إلى EGP
￡E.1.1507293698
|1 FLUXB إلى BRL
R$0.1375626144
|1 FLUXB إلى CAD
C$0.0323543649
|1 FLUXB إلى BDT
৳2.6926524243
|1 FLUXB إلى NGN
₦35.0237131314
|1 FLUXB إلى UAH
₴0.9450642111
|1 FLUXB إلى VES
Bs1.15389693
|1 FLUXB إلى PKR
Rs6.2724479589
|1 FLUXB إلى KZT
₸11.8333261443
|1 FLUXB إلى THB
฿0.7733371974
|1 FLUXB إلى TWD
NT$0.7382677809
|1 FLUXB إلى CHF
Fr0.0201366327
|1 FLUXB إلى HKD
HK$0.1757995911
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.د.م0.2267068086