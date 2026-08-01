سعر Flux Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Flux Protocol (FLX) اليوم هو $ 0.00280686، مع تغير بنسبة 1.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLX الحالي إلى USD هو $ 0.00280686 لكل FLX.

يحتل Flux Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 704,481، مع عرض متداول قدره 268.53M FLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLX بين $ 0.00271301 (أدنى) و$ 0.00292456 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.47، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00271301.

على المدى القصير، تحرك FLX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-9.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 333.97.

معلومات سوق Flux Protocol (FLX)

القيمة السوقية $ 704.48K$ 704.48K $ 704.48K الحجم (24 ساعة) $ 333.97$ 333.97 $ 333.97 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M إمداد دورة التداول 268.53M 268.53M 268.53M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Flux Protocol هي $ 704.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 333.97. العرض المتداول لـ FLX يبلغ 268.53M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.81M.