سعر Fluffys (FLUFF)
سعر Fluffys (FLUFF) المباشر لليوم هو USD 0.00190796. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLUFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fluffys الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.77K
- تغيير سعر Fluffys خلال اليوم هو +18.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fluffys مقابل USD هو $ +0.00029656 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fluffys مقابل USD هو $ +0.0005704863 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fluffys مقابل USD هو $ -0.0000204872 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fluffys مقابل USD هو $ +0.0003355350844379062 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00029656
|+18.40%
|30 يوم
|$ +0.0005704863
|+29.90%
|60 يوم
|$ -0.0000204872
|-1.07%
|90 يوم
|$ +0.0003355350844379062
|+21.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fluffys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.34%
+18.40%
+44.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fluffys is a SPL404 on Solana, blending Memecoin and NFT cultures into one. FLUFF the most memeable memecoin in existence. it’s time for FLUFF to take reign FLUFF is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. FLUFF is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $FLUFF is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $FLUFF show you the way.
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