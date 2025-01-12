سعر Floki Cat (FCAT)
سعر Floki Cat (FCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.93K. يتم تحديث سعر FCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Floki Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.09
- تغيير سعر Floki Cat خلال اليوم هو -0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Floki Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Floki Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Floki Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Floki Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.42%
|30 يوم
|$ 0
|-20.28%
|60 يوم
|$ 0
|-21.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Floki Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.17%
-0.42%
-13.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It’s a FLOKI Cat going to Valhalla
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