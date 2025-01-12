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سعر Floki Cat (FCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.93K . يتم تحديث سعر FCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Floki Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.09 - تغيير سعر Floki Cat خلال اليوم هو -0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Floki Cat (FCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Floki Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Floki Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Floki Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Floki Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.42% 30 يوم $ 0 -20.28% 60 يوم $ 0 -21.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Floki Cat (FCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Floki Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00305134$ 0.00305134 $ 0.00305134 تغير السعر (1 ساعة) -1.17% تغير السعر (1يوم) -0.42% تغير السعر (7 أيام) -13.66%

معلومات سوق Floki Cat (FCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: