سعر Flicker (FKR)
سعر Flicker (FKR) المباشر لليوم هو USD 0.00414564. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 433.47K. يتم تحديث سعر FKR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flicker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K
- تغيير سعر Flicker خلال اليوم هو +3.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 104.56M
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خلال اليوم، كان سعر Flicker مقابل USD هو $ +0.00012547 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flicker مقابل USD هو $ -0.0011065106 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flicker مقابل USD هو $ -0.0004237722 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flicker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012547
|+3.12%
|30 يوم
|$ -0.0011065106
|-26.69%
|60 يوم
|$ -0.0004237722
|-10.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flicker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.94%
+3.12%
-19.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators.
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