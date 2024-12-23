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سعر Flicker (FKR) المباشر لليوم هو USD 0.00414564 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 433.47K . يتم تحديث سعر FKR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flicker الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K - تغيير سعر Flicker خلال اليوم هو +3.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 104.56M

أداء سعر Flicker (FKR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flicker مقابل USD هو $ +0.00012547 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flicker مقابل USD هو $ -0.0011065106 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flicker مقابل USD هو $ -0.0004237722 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flicker مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012547 +3.12% 30 يوم $ -0.0011065106 -26.69% 60 يوم $ -0.0004237722 -10.22% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flicker (FKR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flicker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00390603$ 0.00390603 $ 0.00390603 24 ساعة مرتفع $ 0.00416244$ 0.00416244 $ 0.00416244 عالية طوال الوقت $ 0.00689786$ 0.00689786 $ 0.00689786 تغير السعر (1 ساعة) +2.94% تغير السعر (1يوم) +3.12% تغير السعر (7 أيام) -19.32%

معلومات سوق Flicker (FKR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: