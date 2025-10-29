معلومات سعر Flayer (FLAY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02531893 $ 0.02531893 $ 0.02531893 24 ساعة منخفض $ 0.02862351 $ 0.02862351 $ 0.02862351 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.02531893$ 0.02531893 $ 0.02531893 24 ساعة مرتفع $ 0.02862351$ 0.02862351 $ 0.02862351 عالية طوال الوقت $ 0.257272$ 0.257272 $ 0.257272 أدنى سعر $ 0.01259989$ 0.01259989 $ 0.01259989 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -7.01% تغير السعر (7 أيام) +17.66% تغير السعر (7 أيام) +17.66%

سعر Flayer (FLAY) في الوقت الحقيقي هو $0.02615481. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FLAY بين أدنى سعر $ 0.02531893 وأعلى سعر $ 0.02862351، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFLAY على الإطلاق هو $ 0.257272، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01259989.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FLAY +0.08% على مدار الساعة الماضية، -7.01% على مدار 24 ساعة، و +17.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Flayer (FLAY)

القيمة السوقية $ 15.69M$ 15.69M $ 15.69M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.15M$ 26.15M $ 26.15M إمداد دورة التداول 600.00M 600.00M 600.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Flayer هي $ 15.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLAY يبلغ 600.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.15M.