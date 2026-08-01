سعر FlapVault اليوم

السعر المباشر لمشروع FlapVault (蝴蝶金库) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 蝴蝶金库 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 蝴蝶金库.

يحتل FlapVault حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,526.96، مع عرض متداول قدره 536.31M 蝴蝶金库. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 蝴蝶金库 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 蝴蝶金库 بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-4.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FlapVault (蝴蝶金库)

القيمة السوقية $ 14.53K$ 14.53K $ 14.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.11K$ 27.11K $ 27.11K إمداد دورة التداول 536.31M 536.31M 536.31M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FlapVault هي $ 14.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 蝴蝶金库 يبلغ 536.31M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.11K.