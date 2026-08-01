سعر Fishkoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Fishkoin (KOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KOIN.

يحتل Fishkoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 100,965، مع عرض متداول قدره 16.65T KOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KOIN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Fishkoin (KOIN)

القيمة السوقية $ 100.97K$ 100.97K $ 100.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 100.97K$ 100.97K $ 100.97K إمداد دورة التداول 16.65T 16.65T 16.65T إجمالي العرض 16,650,868,540,121.889 16,650,868,540,121.889 16,650,868,540,121.889

القيمة السوقية الحالية لـ Fishkoin هي $ 100.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KOIN يبلغ 16.65T، مع إجمالي عرض 16650868540121.889. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.97K.